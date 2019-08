Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Nr. 2036

Ein 90-jähriger Radfahrer wurde heute Vormittag bei einem Verkehrsunfall in Hellersdorf schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der Senior verbotenerweise gegen 11.50 Uhr den Radweg der Riesaer Straße, als ihm in Höhe der einmündenden Oelsnitzer Straße eine unbekannt gebliebene Radfahrerin entgegen gekommen sein soll. Der 90-Jährige soll nach links ausgewichen, dabei gegen die Bordsteinkante geraten und gestürzt sein. Bei dem Sturz bohrte sich der Lenker in den Unterleib des Mannes. Er wurde von alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht und verbleibt dort stationär. Die unbekannte Radfahrerin entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Die Ermittlungen dauern an und wurden am Unfallort vom Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 übernommen.