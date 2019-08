Festnahme nach Lokaleinbruch

Nr. 2034

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte einen 17-Jährigen fest, der zuvor in ein Lokal in Wedding eingebrochen sein soll. Kurz nach 3.30 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei zum Nordufer, nachdem er den Jugendlichen dabei beobachtet hatte, wie er ein Fenster des Lokals beschädigte. Anschließend sei er in das Lokal eingestiegen und kurz darauf mit Diebesgut in den Händen wieder geflüchtet. Polizistinnen und Polizisten nahmen den Jugendlichen noch in der Nähe fest und übergaben ihn an die Kriminalpolizei, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.