Brandstiftungen an zwei Kraftfahrzeugen

Nr. 2020

Unbekannte zündeten gestern Nacht einen Transporter und einen Pkw in Schöneberg an. Gegen 23.45 sahen zwei Passanten der Bülowstraße zwei Fahrzeuge in Flammen stehen und alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Die eintreffenden Brandbekämpfer fanden einen Mercedes Vito und einen Renault Talisman in Flammen stehend vor. Der Mercedes brannte im Bereich der Front, während das Feuer bei dem Renault am Heck wütete. Die Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Brände stark beschädigt. Die Ermittlungen dazu führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Eine politische Tatmotivation ist nach bisherigem Ermittlungsstand nicht erkennbar.