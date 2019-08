E-Rollerfahrer schwer verletzt

Nr. 2019

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich gestern Nacht ein Mann in Mitte schwer. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 38-Jährige gegen 22.50 Uhr mit einem Elektroroller den Gehweg der Brunnenstraße in Richtung Bernauer Straße, als er dabei die Kontrolle über den batteriebetriebenen Tretroller verlor und stürzte. Durch den Sturz verletzte er sich schwer am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den alkoholisierten Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die weitere Bearbeitung übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3.