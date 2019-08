Fahrkartenkontrolleur rassistisch beleidigt und gebissen

Nr. 1988

Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Wedding beim Kontrollieren eines Fahrgastes der U-Bahn Linie 9 beleidigt und gebissen. Der 36-Jährige soll die 41-jährige Frau am U-Bahnhof Amrumer Straße mehrfach aufgefordert haben, ihren Fahrschein vorzuzeigen. Die 41-Jährige soll dieser Aufforderung nicht nachgekommen sein und die Bahn verlassen haben. Daraufhin soll der Kontrolleur der Frau hinterher gegangen und sie am Arm ergriffen haben, um sie an der Flucht zu hindern. Die 41-Jährige soll den Mann sodann rassistisch beleidigt und ihm in den Finger gebissen haben. Durch den Biss wurde der 36-Jährige leicht verletzt.