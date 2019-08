Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1984

Heute am frühen Vormittag wurde ein Radfahrer bei einem Unfall in Fennpfuhl schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 59-Jähriger gegen 11.50 Uhr mit seinem VW in der Landsberger Allee in Richtung Karl-Lade-Straße unterwegs. Kurz hinter der Storkower Straße bog er rechts in einen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes ein und erfasste dabei den 71-jährigen Radfahrer, der mit seinem Fahrrad den Radweg der Landsberger Allee in gleicher Richtung befuhr. Der Zweiradfahrer stürzte und erlitt Bein- und Kopfverletzungen. Sanitäter brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernahm die Unfallbearbeitung.