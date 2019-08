Nr. 1979

In der vergangenen Nacht brannte ein Auto in Oberschöneweide. Gegen 3 Uhr bemerkte ein 43-jähriger Anwohner der Zeppelinstraße einen Knall, schaute aus dem Fenster und bemerkte, dass der vor seinem Haus parkende VW Caddy in Flammen stand. Die alarmierte Feuerwehr löschte das brennende Auto, auf welchem außen Werbung einer Industrieleistungsfirma angebracht war. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernimmt die Ermittlungen wegen Brandstiftung.