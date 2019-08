Verletzte nach Auseinandersetzung

Nr. 1974

Drei Verletzte mussten gestern Nachmittag in Hellersdorf nach einer Auseinandersetzung behandelt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten gegen 15 Uhr ein 20- und 32-Jährige mit einem 40-Jährigen am Feldberger Ring in ein Streitgespräch, woraus sich anschließend eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Zuvor soll der Älteste drei Kinder im Alter von drei, vier und sieben Jahren bepöbelt und bespuckt haben, was er selbst jedoch bestreitet. Zudem soll er versucht haben, ein Fahrrad nach den Kindern zu werfen. Zeugen sollen dazwischen gegangen sein und dieses verhindert haben. Alle drei Erwachsenen erlitten leichte Verletzungen und wurden von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens versorgt. Der 20-Jährige kam zur weiteren Behandlung seiner Arm- Bein- und Kopfverletzungen in eine Klinik, die er anschließend wieder verlassen konnte.