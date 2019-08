Raser gestellt

Charlottenburg-Wilmersdorf/Mitte

Nr. 1971

Beamte des Verkehrsdienstes haben gestern Abend einen Raser in Mitte gestellt, der die erlaubten 80 km/h auf der Stadtautobahn um ganze 71 km/h überschritten hatte. Gegen 20.30 Uhr überholte der 25-jährige Fahrer eines hochmotorisierten Nissan die Zivilstreife in Höhe des Autobahndreiecks Charlottenburg und raste in Richtung Seestraße davon. Den Fahndern gelang es in Sichtweite des Rasers zu bleiben und ihn in der Beusselstraße zu stellen. Wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein und das Fahrzeug des jungen Mannes, bei dem es sich um ein Mietfahrzeug gehandelt hatte.