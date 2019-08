Junge Frauen nach Raubversuch festgenommen

Nr. 1970

Der Angestellte eines Lokals in Reinickendorf rief in der vergangenen Nacht die Polizei zu seiner Arbeitsstätte. Der 77-Jährige zeigte an, dass er kurz zuvor gegen 3.15 Uhr in der Kneipe in der Auguste-Viktoria-Allee von zwei maskierten Frauen überfallen wurde. Nach seiner Aussage betrat das Duo das Lokal, in dem sich keine Gäste mehr befanden, bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Geld. Statt dieser Forderung nachzukommen, holte er ein Reizgasspray hervor und besprühte die Maskierten. Die wiederum sollen dann ebenfalls ein entsprechendes Spray in seine Richtung versprüht haben und dann ohne Beute aus der Kneipe gelaufen sein. Vor dem Lokal sei der Senior in ein Handgemenge mit den Frauen geraten, wobei eine der beiden ihm die Waffe gegen den Hinterkopf geschlagen haben soll. Anschließend sah der Angestellte die beiden Frauen in einem Auto flüchten. Der Angegriffene erlitt Augen- und Atemwegsreizungen, die ambulant am Ort durch Sanitäter behandelt wurden. Ermittlungen zu dem Fluchtauto, einem Audi, führten die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 12 zur Anschrift der Halterin in die Finsterwalder Straße. Dort stellten die Beamten den Wagen mit laufenden Motor und eingeschalteten Blinklichtern fest. Im Fahrzeug wurden eine 21-Jährige und ein 25 Jahre alter Mann angetroffen und festgenommen. Kurz nach der Festnahme erschien eine 18-Jährige zu Fuß am Ort. Die junge Frau wurde als mutmaßliche Komplizin ebenfalls festgenommen. Alle drei wurden einem Fachkommissariat der Direktion 1 übergeben. Die Ermittlungen dauern an.