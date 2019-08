Verbotenes Rennen ohne Führerschein – Fahrzeuge beschlagnahmt

Nr. 1968

In der vergangenen Nacht wurden Kräfte des Polizeiabschnitts 35 gegen 22.10 Uhr auf einen Mopedfahrer und einen Pocket-Quad-Fahrer in Wedding aufmerksam. Da die beiden sich augenscheinlich ein Rennen im Schillerpark lieferten, entschlossen sich die Beamten, die beiden jungen Männer zu kontrollieren. Der 17-jährige Fahrer des Kleinkraftrades und der 18-jährige Quad-Fahrer versuchten jedoch, sich mit überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Fahrmanövern der Kontrolle zu entziehen. Dabei stürzte der Mopedfahrer. Er und seine 14-jährige Sozia kamen zu Fall und zogen sich Hautabschürfungen zu. Der 18-jährige Quad-Fahrer kam nach kurzer Zeit ebenfalls zum Unfallort. Beide Fahrzeugführer verfügen nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Weiterhin stellten die Polizisten fest, dass das Quad aus einer Unterschlagung stammt. Beide Fahrzeuge, die nicht über einen Versicherungsschutz verfügten, wurden beschlagnahmt. Die beiden leicht verletzten Mopedfahrer wurden ambulant ärztlich behandelt. Im Anschluss wurde die 14-Jährige ihrer Mutter übergeben. Die beiden Fahrzeugführer wurden zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend wurde der 18-Jährige entlassen und der 17-Jährige seiner Mutter übergeben. Die Ermittlungen dauern an.