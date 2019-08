Brandstiftung an Transporter

Nr. 1967

In Hellersdorf brannte in der vergangenen Nacht ein Kleintransporter der Marke Daimler Benz. In der Kyritzer Straße / Fercher Straße bemerkte ein Anwohner gegen 1.05 Uhr das brennende Auto und alarmierte die Feuerwehr. Durch die Hitzeeinwirkung wird ein vor dem brennenden Kleintransporter geparkter Ford Transit im Heckbereich beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zur Brandstiftung übernommen.