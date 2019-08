Nr. 1966

Gestern Nachmittag kam ein Radfahrer nach einem Sturz in Rummelsburg schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 48-Jährige war gegen 16.40 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als er auf dem Radfahrstreifen über einen Pflasterstein fuhr und die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Der Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Kopf und an der Schulter zu.