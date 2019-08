Nr. 1962

Heute Nachmittag entdeckte ein Zeuge gegen 15.45 Uhr eine Sachbeschädigung an einer Hauswand in Wedding. Unbekannte hatten einen Schriftzug mit einer Länge von sieben Metern an die Wand eines Hauses in der Togostraße geschrieben. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.