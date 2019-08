Rettungseinsatz zum Diebstahl genutzt - Zeuge angegriffen, Helfer bedroht und beschimpft

Nr. 1958

Heute früh nutzten Unbekannte einen Rettungseinsatz in Rummelsburg für einen Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierten ein 17- und ein 18-Jähriger gegen 4.30 Uhr einen Rettungswagen in die Köpenicker Chaussee, da eine Freundin von ihnen mit dem Fahrrad gestürzt und verletzt war. Als die 20-Jährige von den Sanitätern eines Rettungsdienstes behandelt wurde, liefen sechs junge Männer an dem Rettungswagen vorbei. Drei von ihnen kamen kurz darauf noch einmal zurück und wünschten der jungen Frau gute Besserung. Anschließend verwickelte einer des Trios die Begleiter der Frau in ein Gespräch. Währenddessen schnappten sich seine zwei Komplizen das Fahrrad der Gestürzten sowie das Fahrrad des 18-Jährigen und fuhren damit weg. Der dritte Mann folgte dann den Fahrraddieben zu Fuß. Daraufhin lief ihm der bestohlene 18-Jährige hinterher. Als er den zu Fuß Flüchtenden eingeholt hatte, gab es zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen beiden. Plötzlich schlug der Tatverdächtige dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wobei er eine Platzwunde erlitt und ein Stück von einem Zahn abbrach. Die Sanitäter bekamen den Angriff mit und fuhren mit ihrem Fahrzeug dem Trio hinterher. Als sie auf gleicher Höhe waren, sprach ein 29 Jahre alter Sanitäter einen der Tatverdächtigen an. Daraufhin beschimpfte und bedrohte der Angesprochene den Helfer. Die Fahrraddiebe ließen die zuvor entwendeten Räder zurück und flüchteten zu dritt zu Fuß in Richtung Blockdammweg. Die 20-Jährige und der 18-Jährige wurden zu ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei der Direktion 6 ermittelt.