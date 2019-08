Nr. 1953

In der vergangenen Nacht wurde in Neu-Hohenschönhausen ein geparktes Fahrzeug mutwillig in Brand gesetzt. Alarmierte Feuerwehrleute löschten gegen 1 Uhr die Flammen an dem in der Warnitzer Straße geparkten VW Passat. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.