Zusammenstoß zweier Pkw

Nr. 1950

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag in Bohnsdorf wurden zwei Personen schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 11.15 Uhr eine 32-jährige Frau mit einem Opel Astra die Parchwitzer Straße in Richtung Waltersdorfer Straße. Im Kreuzungsbereich bog sie in die Waltersdorfer Straße ein und stieß mit dem Honda Accord eines 53-jährigen Mannes zusammen, der die vorfahrtsberechtigte Waltersdorfer Straße in Richtung Stromstraße befuhr. Durch den Zusammenprall wurden die 75-jährige Beifahrerin des Honda-Fahrers sowie die 32-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Beide kamen zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Die Waltersdorfer Straße blieb ca. 60 Minuten in beide Richtungen gesperrt.