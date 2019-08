Männer beim Einbruch in Spätkauf überrascht

Nr. 1947

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass heute früh zwei mutmaßliche Einbrecher in Prenzlauer Berg festgenommen werden konnten. Als die alarmierten Kräfte der Abschnitte 15 und 16 gegen 4.35 Uhr bei dem Spätkauf in der Danziger Straße eintrafen, fanden sie den einen Tatverdächtigen im Geschäft und seinen mutmaßlichen Komplizen im angrenzenden Treppenhaus vor und nahmen beide fest. Nach den bisherigen Ermittlungen waren die beiden 32-Jährigen durch das Aufhebeln einer Seiteneingangstür in die Verkaufsräume gelangt und hatten dort bereits Zigaretten, Alkohol und Geld zum Abtransport bereit gelegt. Die Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei der Direktion 1 übergeben.