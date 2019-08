Nach Lokaleinbruch festgenommen

Nr. 1935

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte einen 23 Jahre alten Mann fest, der zuvor mit zwei Komplizen in ein Lokal in Grünau eingebrochen sein soll. Gegen 3.20 Uhr beobachtete ein Anwohner das Trio dabei, wie sie sich gewaltsam Zugang in ein Lokal in der Regattastraße verschafften. Als alarmierte Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten zwei Männer. Den dritten konnten die Beamtinnen und Beamten nach kurzer Flucht in einem nahegelegenen Park festnehmen. Der 23-Jährige kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam und wurde anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 6 übergeben.