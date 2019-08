Nr. 1932

Gestern Abend brannte es in einem Auto in Neukölln. Ein Zeuge bemerkte gegen 18 Uhr Rauch aus einem seit Monaten in der Dieselstraße geparkten Renault. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt wegen Brandstiftung.