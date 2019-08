Fußgängerin schwer verletzt

Nr. 1927

Heute früh wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Marzahn schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll die 39-Jährige gegen 6.45 Uhr bei Rot die Max-Herrmann-Straße überquert haben. Ein 59 Jahre alter Hyundai-Fahrer, der von Mehrower Allee links in die Max-Herrmann-Straße abbog, erfasste die Fußgängerin. Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten die Schwerverletzte und brachten sie anschließend mit inneren und Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik.