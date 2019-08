Mordkommission ermittelt zum Verdacht eines Tötungsdeliktes

Gemeinsam Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1924

Nach dem Auffinden eines Mannes gestern Abend in Grunewald ermittelt nun die 1. Mordkommission. Passanten fanden gegen 20.35 Uhr einen leblosen Mann an der Halenseestraße und alarmierten die Polizei. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte stellten den Tod des 51-jährigen Mannes fest. Schwere Verletzungen am Oberkörper lassen darauf schließen, dass der Mann Opfer eines Tötungsdeliktes wurde. Die Ermittlungen dauern an.