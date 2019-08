Festnahmen nach Körperverletzung

Nr. 1921

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in Marzahn wurden gestern Nachmittag zwei Jugendliche festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen drei Jugendliche gegen 17.25 Uhr in der Bärensteinstraße einen 37-Jährigen zunächst mit Steinen beworfen haben. Daraufhin ereignete sich eine Auseinandersetzung, bei der einer des Trios zunächst den 37-Jährigen ins Gesicht geschlagen und anschließend zu Boden gebracht haben soll. Anschließend sollen die Drei auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Der Mann erlitt eine Kopfverletzung, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Alarmierte Polizisten nahmen noch am Ort zwei 16-Jährige, davon ein Intensivtäter, fest. Während der eine nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen wurde, kam der Intensivtäter zur Kriminalpolizei der Direktion 6, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.