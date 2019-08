Kleintransporter angezündet

Nr. 1916

Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht einen Peugeot in Reinickendorf in Brand. Gegen 0.30 Uhr bemerkte ein Zeuge das Feuer an dem in der Bürgerstraße abgestellten Wagen und alarmierte die Feuerwehr, die die Flammen löschte. Der Peugeot brannte vollständig aus. Ein davor geparkter VW Golf wurde durch die starke Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Verletzte gab es nicht. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt.