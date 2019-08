Nr. 1911

Am vergangenen Wochenende wurde im Ortsteil Gropiusstadt Kommunikationstechnik der Polizei Berlin entwendet. Gestern früh stellten Mitarbeiter der Funktechnik fest, dass in einen von der Polizei Berlin genutzten Raum in der Fritz-Erler-Allee eingebrochen und Equipment der dort befindlichen Technik entwendet worden war. Die Ermittlungen dauern an.