Explosion in Garage

Nr. 1900

Ein lauter Knall war heute Morgen in Bohnsdorf zu hören. Gegen 6.30 Uhr alarmierte ein Hausbesitzer an der Hundsfelder Straße die Polizei, nachdem es in seiner Garage zu einer Explosion gekommen war. Durch die Wucht wurde das Rolltor herausgeschleudert, eine Hauseingangstür eines Nachbargrundstücks zersplitterte und der Inhalt der Garage, wie die Garage selbst, u. a. Dachkonstruktion, Dämmmaterial, Wellblechdach und Werkzeuge lagen verstreut über mehrere Meter in der Umgebung. Der Pkw, der neben der Garage geparkt war, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Ob die in der Garage befindlichen zwei Propangasflaschen ursächlich für diese Explosion waren, ist Gegenstand der Ermittlungen, die ein Kommissariat des Landeskriminalamtes übernommen hat.