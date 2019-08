Polizeigebäude und Einsatzwagen beschmiert

Nr. 1899

In der vergangenen Nacht stellten Polizisten in Neukölln an einem Polizeigebäude an der Fassade und einen Einsatzwagen Farbschmierereien fest. Gegen 22.20 Uhr nahm ein Polizeibeamter gerade die Beschädigungen in Form mehrerer mit Farbe aufgetragener Sprüche und Diffamierungen auf, als er auf der Rollbergstraße einen 27-Jährigen bemerkte, der mit Taten in diesem Deliktsbereich in der jüngeren Vergangenheit polizeilich in Erscheinung trat. Weitere Polizisten hielten den Mann an. Nachdem ihn die eingesetzten Beamten rechtlich belehrten, gab er die Tat zu und führte die Einsatzkräfte zu der zuvor weggeworfenen Sprühdose. Da gegen den 27-Jährigen eine Aufenthaltsverbotsverfügung für den Bereich um das Polizeigebäude herum besteht, brachten ihn Polizisten in ein Gewahrsam, aus dem er während der Vormittagsstunden des heutigen Tages wieder entlassen wurde.