Mit Werkzeug in der Hand zugeschlagen

Nr. 1895

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es gestern Mittag in Spandau. Nach Zeugenaussagen stritten sich kurz nach 13 Uhr zwei Männer im Alter von 37 und 39 Jahren auf einem Firmengelände an der Altonaer Straße. Dabei soll es bereits zu einer Rangelei zwischen den beiden gekommen sein. Um Schlimmeres zu verhindern, stellte sich ein 62-jähriger Zeuge zunächst zwischen die beiden Streitenden und fuhr kurz darauf mit dem 37-Jährigen in seinem Fahrzeug vom Ort weg. Der 39-Jährige verfolgte die beiden ebenfalls mit einem Pkw. An der Kreuzung Altonaer Straße/Nauener Straße hielten die Autos und alle drei stiegen aus. Hier soll der 39-Jährige aus dem Kofferraum seines Fahrzeuges ein Werkzeug geholt und damit auf den 37-Jährigen und den 62-Jährigen eingeschlagen haben. Dabei zerstörte er auch eine der Seitenscheiben des Pkw des Zeugen. Alarmierte Polizisten trennten die Streithähne und verhinderten ein erneutes Aufeinandertreffen. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Nach Feststellung der Personalien wurden alle Beteiligten am Ort entlassen.