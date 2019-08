Streit eskalierte

Nr. 1894

Gestern Nachmittag eskalierte in Hellersdorf ein Streit in der U-Bahn. Nach bisherigen Ermittlungen kam es gegen 16.15 Uhr in einem Zug der U-Bahnlinie 5, zwischen den Bahnhöfen Cottbusser Platz und Hellersdorf, zu einem Streit zwischen einer 56-jährigen Frau und zwei unbekannten Männern. Infolge dessen soll einer der Männer der Frau gegen ihre Wade getreten haben, während ihr der zweite ins Gesicht gespuckt haben soll. Ein 44-jähriger Zeuge bemerkte den Angriff und eilte der Angegriffenen zur Hilfe, woraufhin die beiden Unbekannten den Helfer attackierten. Seinen Angaben nach, sollen sie ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Als der Zug in den Bahnhof Hellersdorf einfuhr, flüchteten die Angreifer unerkannt in unbekannte Richtung. Der 44-Jährige und die 56-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 6 ermittelt.