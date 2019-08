Einbruch in Boutique – Festnahmen

Nr. 1887

Durch die Aufmerksamkeit eines Anwohners konnten in der vergangenen Nacht mutmaßliche Geschäftseinbrecher festgenommen werden. Gegen 2.20 Uhr alarmierte der Zeuge die Polizei in die Giesebrechtstraße, weil er kurz zuvor verdächtige Geräusche wahrnahm und mehrere Personen in einem Durchgang und an dem Geschäft sah. In dem Moment, als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, kletterte gerade ein 33-Jähriger aus dem Fenster nach außen und wurde festgenommen. Im Geschäft entdeckten die Polizisten einen 28-jähriger Komplizen und nahmen auch diesen fest. Möglichen weiteren Mittätern gelang die Flucht. Die Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei der Direktion 2 übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.