In Supermarkt beleidigt und bedroht

Nr. 1886

In einem Lebensmittelmarkt in Mitte wurde gestern Abend ein Mann festgenommen. Der 51-jährige Alkoholisierte hatte gegen 20.40 Uhr in dem Geschäft an der Leipziger Straße zunächst den 25-jährigen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma fremdenfeindlich beleidigt, als dieser ihn des Ladens verwies. Im weiteren Verlauf soll der Angetrunkene den Sicherheitsmitarbeiter mit einer Säge bedroht haben. Verletzt wurde niemand. Der 51-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn lag in anderer Sache ein offener Haftbefehl vor. Der Festgenommene wurde einem Gewahrsam überstellt.