Raub in S-Bahn

Nr. 1885

Heute früh alarmierte ein Fahrgast die Polizei zum S-Bahnhof Spandau. Dort zeigte der 28-jährige an, dass er zwischen 4 und 4.25 Uhr zwischen den Bahnhöfen Heerstraße und Spandau beraubt wurde. Er gab an, dass er eingeschlafen war und plötzlich von zwei unbekannten Männern mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen wurde. Danach habe man ihm das Mobiltelefon aus der Hosentasche entwendet. Der 28-Jährige hatte eine Kopfplatzwunde und ein Hämatom unter einem Auge und wurde zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Das Raubkommissariat der Direktion 2 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.