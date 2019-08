Polizeiliche Verkehrskontrollen zum Ferienende und zur Einschulung 2019

Nr. 1875

Die Sommerferien gehen zu Ende und am Montag beginnt wieder die Schule. Eine Woche später beginnt nach deren Einschulung auch für ca. 30.000 kleine ABC-Schützen der „Ernst des Lebens“. Die Polizei Berlin wird deshalb im Zeitraum vom 5. bis 16. August 2019 stadtweit mit intensiven Maßnahmen der Verkehrsüberwachung und Unfallprävention die Schülerinnen und Schüler auf ihren Schulwegen schützend begleiten. Vor allem die Kleinsten bedürfen beim Start in die neue Lebensphase aufgrund ihrer Unerfahrenheit und noch eingeschränkten Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeiten einer ganz besonderen Vorsicht und Rücksichtnahme durch andere Verkehrsteilnehmende. Leider wird ihnen diese nicht immer in ausreichendem Maße gewährt. Gefahrenträchtig sind insbesondere überhöhte Geschwindigkeiten auf den Schulwegen, das oft zu beobachtende verkehrswidrige Halt- und Parkverhalten so genannter „Eltern-Taxis“, das unzulässige Befahren von Gehwegen mit Fahrrädern und (neuerdings auch) E-Scooter sowie das unaufmerksame Überschreiten von Fahrbahnen zu Fuß. Leider muss auch immer wieder festgestellt werden, dass Kinder in Fahrzeugen nicht ordnungsgemäß mit den vorgeschriebenen Rückhalteeinrichtungen gesichert sind. Die Polizei wird in den folgenden zwei Wochen ein ganz besonderes Augenmerk auf die typischen Gefahren richten, insbesondere Erwachsene vor Schulen hierfür sensibilisieren und diese an ihre wichtige Vorbildfunktion im Verhalten erinnern.