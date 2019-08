Viel zu schnell in der Stadt

Nr. 1873

Gleich zwei Autofahrer waren gestern eklatant schnell in Mitte unterwegs. Bei einer stationären Geschwindigkeitsmessung mit einem Radarfahrzeug auf der Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Ernst-Reuter-Platz wurde gegen 17.20 Uhr ein Auto mit 104 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Abzüglich der Toleranz verbleibt ein vorwerfbarer Wert von 100 km/h. Die zieht eine Geldbuße von mindestens 160 Euro sowie zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei nach sich.

Gleiche Stelle, gleicher Ort gegen 21.30 Uhr rauscht ein Pkw mit 120 km/h durch die Kontrollstelle. Auch dieser Fahrzeugführer muss nach Abzug der Toleranz mit vorwerfbaren 116 km/h mit einem Bußgeld von mindestens 480 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen.