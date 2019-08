Auto brennt vollständig aus

Nr. 1867

Heute früh bemerkte ein Zeuge gegen 5.30 Uhr einen brennenden VW Polo in Wilhelmstadt und alarmierte die Feuerwehr. Das in Flammen stehende Auto in der Lutoner Straße konnte durch die eingesetzten Kräfte gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein daneben stehender Nissan beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.