Polizeifahrzeug beworfen

Nr. 1862

Während der Streifenfahrt wurde in der vergangenen Nacht in Friedrichshain ein Einsatzwagen der Polizei mit vermutlich einem Stein beworfen. Zwei Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes befanden sich mit dem Pkw gegen 23.25 Uhr an der Kreuzung Rigaer Straße/Voigtstraße, als das Fahrzeug von einem Gegenstand an der Frontscheibe getroffen wurde. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.