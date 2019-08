Radfahrer stürzte – schwer verletzt

Nr. 1861

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad zog sich gestern Nachmittag in Charlottenburg ein Mann schwere Verletzungen zu. Nach Angaben eines Zeugen radelte der 71-Jährige gegen 17.25 Uhr die Friedbergstraße in Richtung Leonhardtstraße entlang. Als er die Kreuzung Friedberg-/Holtzendorffstraße überquerte, wo sich Kopfsteinpflaster befindet, verlor er die Kontrolle, kam zu Fall und erlitt durch den Sturz eine Kopfplatzwunde. Ein Notarzt versorgte den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik.