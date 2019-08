Fahrradfahrerin von Auto erfasst

Nr. 1860

Mit schweren Verletzungen kam gestern Nachmittag eine 55-jährige Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach den bisherigen Erkenntnissen war eine 21-jährige Autofahrerin gegen 17 Uhr auf der Straße An der Spandauer Brücke in Richtung Dircksenstraße in Mitte unterwegs und fuhr an einem geparkten Transporter vorbei. Als sie danach nach rechts in eine Einfahrt abbog, erfasste sie die Radfahrerin, die rechts neben dem Transporter in dieselbe Richtung fuhr. Die 55-Jährige stürzte und verletzte sich am Rücken. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus.