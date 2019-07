Schwerverletzter Rollerfahrer nach Unfall

Nr. 1857

Heute Vormittag wurde ein 81-jähriger Rollerfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Tegel schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 37-jährige Audi-Fahrer auf der Berliner Straße unterwegs. Am Borsigturm soll der Autofahrer gewendet und dabei den entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen haben. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Senior und zog sich Verletzungen am Kopf und Oberkörper zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur stationären Behandlung verbleibt. Der 37-Jährige blieb unverletzt.