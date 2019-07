Betrügerin nach Enkeltrick festgenommen

Nr. 1856

Gestern Abend nahmen zivile Beamte des Streifendienstes der Abschnitt 31 und 56 eine Betrügerin in Mitte fest. Gegen 20 Uhr wurden die Polizisten auf die 50-jährige Frau aufmerksam, als diese die Münzstraße entlanglief und sich dabei ständig umschaute. Die Frau lief in Richtung Altstadtstraße, telefonierte und schaute sich weiterhin immer wieder um. Kurz darauf stieg eine ältere Dame an der Altstadtstraße Ecke Hirtenstraße aus einem Taxi und wartete dort. Die 50-Jährige begab sich zu der Seniorin und ließ sich etwas übergeben. Als die Polizisten sich daraufhin entschlossen, beide Frauen zu kontrollieren, stellten sie fest, dass die 79-Jährige einen hohen Bargeldbetrag an die ihr unbekannte mutmaßliche Betrügerin übergeben hatte, den angeblich ihr Enkel bekommen sollte.

Die 50-Jährige wurde für ein Betrugskommissariat beim Landeskriminalamt eingeliefert.