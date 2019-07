Frau beleidigt und angespuckt

Nr. 1849

Eine junge Frau alarmierte heute Mittag die Polizei zum Alexanderplatz in Mitte. Die 22-Jährige zeigte an, dass sie zunächst gegen 13.20 Uhr durch einen unbekannten Passanten in einer osteuropäischen Sprache beleidigt und anschließend bespuckt wurde. Nur etwa zehn Minuten später sei in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle eine Frau auf sie zugekommen und habe zunächst nach einer Zigarette gefragt. Als die 22-Jährige antwortete, sie habe keine Zigaretten dabei, soll die 48-Jährige, die zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch am Ort war, sie rassistisch beleidigt haben. Die tatverdächtige Frau wurde vor Ort überprüft und anschließend entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt wird in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernehmen.