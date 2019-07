Mann beleidigt Polizisten nach Kontrolle

Nr. 1848

Bei der Überprüfung eines Mannes gestern Abend an einem Strand in Grunewald, beleidigte dieser Polizisten unter anderem mit volksverhetzenden Worten. Gegen 22.30 Uhr bemerkte die Besatzung eines Bootes der Wasserschutzpolizei an der Havelchaussee in Höhe der Wasserskistrecke Feuerschein am Strand und ging an Land. Dort trafen die Beamten den 63-Jährigen an einem Lagerfeuer sitzend an und forderten den Mann auf, die Flammen wegen der sehr hohen Waldbrandgefahr zu löschen. Der Angesprochene zeigte sich wenig einsichtig und löschte das Feuer unter Protest. Als die Wasserschutzstreife sich nach den polizeilichen Maßnahmen und der Aufnahme der Personalien entfernte, rief der 63-Jährige ihnen lautstark Beleidigungen und volksverhetzende Parolen nach. Er wird sich nun wegen Herbeiführen einer Brandgefahr, Volksverhetzung und Beleidigung verantworten müssen.