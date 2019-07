Radfahrer bei Unfall schwerverletzt

Nr. 1846

Heute früh verletzt sich ein Radfahrer in Johannisthal schwer. Der 39-Jährige befuhr gegen 6.15 Uhr mit seinem Fahrrad den Sterndamm in Richtung Stubenrauchstraße. An der Bushaltestelle Kirche Johannisthal prallte er gegen die Heckklappe eines dort haltenden VW Caddy. Eigenen Angaben zufolge soll er durch die Benutzung seines Mobiltelefons abgelenkt gewesen sein. Das Auto wurde beschädigt. Der 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen am Kopf und an den Armen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbleibt.