Mann mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Nr. 1843

Gestern Nachmittag suchte ein schwer verletzter Mann selbst ein Krankenhaus in Weißensee auf. Als dort gegen 16.20 Uhr bemerkt wurde, dass er zwei Einstiche im Rückenbereich hatte, wurde die Polizei alarmiert. Erste Befragungen des Mannes ergaben, dass es in der Oranienburger Straße in Wittenau zum Streit um Drogen mit einem ihm flüchtig Bekannten gekommen sein soll. In der Folge soll dieser auf ihn eingestochen haben. Der 42-jährige Verletzte wurde in ein anderes Krankenhaus verlegt, wo bei ihm innere Verletzungen festgestellt wurden und er daraufhin operiert werden musste. Lebensgefahr besteht nicht. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.