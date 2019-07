Nr. 1842

Ein Unbekannter überfiel in der vergangenen Nacht ein Lokal in Siemensstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Maskierte die Kneipe am Jungfernsteig gegen 22.45 Uhr und bedrohte die 42-jährige Wirtin mit einem Pfefferspray. Er forderte Geld, woraufhin die Frau ihm ihre Geldbörse übergab und er damit in unbekannte Richtung aus dem Lokal flüchtete. Die Wirtin wurde bei dem Überfall nicht verletzt.