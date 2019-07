Auto angezündet - Festnahme

Nr. 1838

In der vergangenen Nacht brannte in Adlershof ein Auto. Um kurz vor 1 Uhr bemerkten Zeugen Feuer an einem in der Moissistraße abgestellten Opel Astra und alarmierten die Rettungskräfte. Der Wagen wurde durch die Flammen erheblich beschädigt. Ein dahinter geparkter Renault Laguna wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten zu einem Tatverdächtigen 52-Jährigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um eine Beziehungstat. Die weiteren noch andauernden Ermittlungen hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.