Unbekannter droht und schießt in die Luft

Nr. 1836

Derzeit noch völlig unklar sind die Hintergründe zu einem Sachverhalt, der sich heute Vormittag in Charlottenburg ereignet hat. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 35-Jähriger gegen 10.30 Uhr an einem Tisch vor einem Café in der Knesebeckstraße gesessen und gefrühstückt haben. Gemäß Zeugen soll dann plötzlich ein anderer Mann auf ihn zugekommen, ihn für die Zeugen unverständlich angeschrien und mit einer Waffe in die Luft geschossen haben. Anschließend war der aggressive Mann geflüchtet. Der Bedrohte selbst zeigte sich äußerst unkooperativ und wollte sich gegenüber der Polizei nicht zu dem Sachverhalt äußern. Die Polizeikräfte befragten Zeugen und leiteten strafrechtliche Ermittlungen wegen einer Bedrohung sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz ein.