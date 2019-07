Noch vor Dienstbeginn - Polizist stellt Graffiti-Sprayer

Nr. 1835

Ein Polizeikommissar des Abschnitts 14 hat heute früh auf dem Weg zum Dienst eine Sachbeschädigung beobachtet. Der Polizist befand sich gegen 5.20 Uhr im Bus der Linie N50 und sah plötzlich in der Indira-Gandhi-Straße einen jungen Mann, der eine Hauswand mit Farbe beschmierte. Der Beamte informierte daraufhin seine Kollegen, stieg aus dem Bus, nahm zu Fuß die Verfolgung des Tatverdächtigen und dessen drei Begleitern auf, gab sich schließlich in der Lindenallee als Polizist zu erkennen und sprach die Gruppe an. Ein Mann entfernte sich auf einem Fahrrad, gemeinsam mit in diesem Moment eintreffenden Unterstützungskräften konnten die verbliebenen Männer jedoch festgehalten und überprüft werden. Ein 20-Jähriger räumte die Tat ein. Er war alkoholisiert und hatte noch diverse Spraydosen bei sich. Sowohl er als auch seine Begleiter wurden im Anschluss wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung durch Graffiti dauern an.