Festnahmen nach Fahrraddiebstahl

Nr. 1819

Polizisten nahmen in der Nacht zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Wilmersdorf vorläufig fest. Gegen 2 Uhr fielen den Einsatzkräften die beiden auf Fahrrädern auf, die die Hanauer Straße entlang fuhren und ihre Fahrräder auf einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abstellten, ohne diese anzuschließen. Anschließend liefen sie mehrere Straßen der näheren Umgebung auf und ab. Dabei schauten sie sich immer wieder absichernd um und betraten mehrere Hinterhöfe, bevor sie nach einiger Zeit wieder zu dem Hof zurückkehrten, auf dem sie die Fahrräder abgestellt hatten. Von dort fuhren sie zum Teil fluchtartig bis zur Kreuzung Wiesbadener Straße Ecke Sodener Straße, wo die Einsatzkräfte die beiden mutmaßlichen Fahrraddiebe im Alter von 17 und 24 Jahren anhielten. Hierbei warf der 17-Jährige das Fahrrad, mit dem er zuvor unterwegs war, gegen ein Polizeifahrzeug und versuchte zu flüchten. Nach einigen Metern nahmen Polizisten den Jugendlichen fest, der sich bei der Festnahme leicht verletzte. Angeforderte Rettungskräfte versorgten ihn am Ort ambulant. Der 24-Jährige rannte noch bis zur Mecklenburgischen Straße. Dort gelang es einem der Polizeibeamten den Mann einzuholen und ebenfalls festzunehmen. In ihren Taschen fanden die Polizisten Nachschlüssel und Gegenstände zum Öffnen von Fahrradschlössern sowie Türen. Die Einsatzkräfte brachten die beiden mutmaßlichen Langfinger in ein Gewahrsam, wo sie nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder entlassen wurden.