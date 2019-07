Serieneinbrecher festgenommen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1818

Gestern Vormittag nahmen Polizisten aus Einbruchskommissariaten der Polizeidirektionen 1 und 2 einen mutmaßlichen Serieneinbrecher in seiner Wohnung in Wilmersdorf fest. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei steht der 39-Jährige in dringendem Tatverdacht, drei Einbrüche und einen Einbruchsversuch in Prenzlauer Berg begangen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl erlassen und vollstreckt. Der Mann soll am 3. November 2018 und am 29. November 2018 in Wohnungen in der Sredzkistraße und Prenzlauer Allee in Prenzlauer Berg eingebrochen sein und diversen Schmuck und technische Geräte gestohlen haben. Derzeit wird geprüft, ob ihm noch weitere Einbrüche zugeordnet werden können.